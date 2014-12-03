УЗ призначила додаткові поїзди на Новий рік до Кременчука і Полтави

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України УНІАН повідомили, що цілорічний двогруповий поїзд № 782/774, 773/781 вирушить у додаткові рейси із Кременчука, Полтави та Києва 30 грудня.

Зокрема, із Кременчука вищезазначений поїзд вирушить о 06:25, з Полтави - о 06:05 і прибуде до столиці об 11:44. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 18:32 і прибуде у Кременчук о 23:51, у Полтаву о 23:52.

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«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків від 30 до 45 діб.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила низку додаткових поїздів, які з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом, Кам'янець-Подільським, Миколаєвом та Одесою.

У середньому щодоби «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на період новорічних свят понад 55 тис. місць у 99 поїздах внутрішнього сполучення, не рахуючи кримського, донецького і луганського напрямків.