У Харкові у трамвая на ходу відмовили гальма (фото)
17:52, 30 червня 2018Транспорт/Зв'язок
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На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Ілюстрація / REUTERS
У Харкові у трамвая, який віз пасажирів, на ходу відпала гальмівна деталь.
Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомило облуправління Укртрансбезпеки.
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За інформацією служби, інцидент стався вчора, 29 червня, близько 10:00. На перегоні від станції метро "Харківський тракторний завод" до зупинки Северина Потоцького у трамвая №23 вийшла з ладу гальмівна система вагону.
На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. У прес-службі мерії не змогли підтвердити або спростувати НП.
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