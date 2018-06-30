У Харкові у трамвая на ходу відмовили гальма (фото)

17:52, 30 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація / REUTERS

Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомило облуправління Укртрансбезпеки.

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За інформацією служби, інцидент стався вчора, 29 червня, близько 10:00. На перегоні від станції метро "Харківський тракторний завод" до зупинки Северина Потоцького у трамвая №23 вийшла з ладу гальмівна система вагону.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. У прес-службі мерії не змогли підтвердити або спростувати НП.

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Теги: #Харків#трамвай