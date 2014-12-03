Пасажири Керченської переправи: причали розбиті як після бомбардування, організації немає

Пасажири Керченської переправи в окупованому Росією Криму скаржаться на довге очікування, розбиті причали як після бомбардування, і повну відсутність організації роботи, передає KERCH.COM.RU.

За даними, які вдалося зібрати журналістам сайту, вночі з 1 на 2 грудня на лінії «Крим-Кавказ» курсувало п'ять поромів, проте незручність доставляло довге очікування з боку порту «Кавказ». Щоб переправитися, автомобілістам довелося провести 3 години в першому накопичувачі, потім ще 3 години пішло на дорогу до самого порту і очікування в останньому накопичувачі.

Читайте такожОкупаційна влада Криму визнали, що Росія створила "бардак" на Керченській переправіПроблема полягає в тому, що з боку порту «Кавказ» дуже багато охочих переправитися, а ось в «Криму» накопичувачі порожні. Автомобілі завантажують на пором, а після всі стоять в очікуванні заповнення порома з боку півострова. «Кілька годин пором не відправлявся, тому що такий же пором в Керчі стояв порожній - немає бажаючих їхати, а порожніми вони ходити не хочуть. Тому чекали, коли заповниться пором в Керчі, прийде в порт Кавказ, розвантажиться, завантажиться, і знову будемо чекати, коли ж завантажиться пором в Керчі. А в цей час у порту Кавказ скупчуються машини, відстійник вже забитий. Ось навіщо створювати проблеми людям, щоб потім героїчно з залученням МНС їх долати?», - розповів журналістам сайту пасажир Ігор Карманов.

Наступна проблема - розбиті причали. Автомобілі, які вивантажуються з поромів в порту «Крим», ризикують залишитися без порогів або пошкодити бампер.

Яка обстановка на Керченській переправі, можна побачити у відеороликах, представлених в публікації сайту KERCH.COM.RU.