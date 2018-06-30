В Україні набуло чинності рішення НКРЗІ щодо поліпшення роботи 4G

Рішення стосується вивільнення радіочастот операторам зв'язку 4G в діапазоні 1800 МГц.

В Україні сьогодні, 30 червня 2018 року, набуло чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) щодо поліпшення роботи 4G.

Про це йдеться в повідомленні на сайті комісії.

"30 червня 2018 року запроваджено в дію рішення НКРЗІ "Про задоволення заяв суб'єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" та "Про анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у зв'язку із задоволенням заяв суб'єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", якими задоволені заяви ПРАТ "Київстар", ПРАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл" з метою вивільнення радіочастотного ресурсу, необхідного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц та анульовані дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, завдяки зазначеним рішенням створені умови для поліпшення якості надання послуг 4G споживачам шляхом подолання високого рівня фрагментації частот в діапазоні 1800 МГц і можливості використання 4G‑радіотехнології у цьому діапазоні.

У НКРЗІ зазначили, що згадані оператори з 1 липня 2018 року зобов'язані гарантувати можливість отримання послуг з використання 4G у згаданому діапазоні:

протягом 12 місяців (тобто до липня 2019 року) не менше 90% населення кожного обласного центру України;

протягом 42 місяців (тобто до грудня 2021 року) не менше 90% населення кожного населеного пункту з населенням більше 10 тис осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЗІ перевірить мобільних операторів із-за якості 3G.