У Києві відбудеться концерт за участю Малковича: людей попередили про перекриття вулиць (фото, відео)

Із 20.00 до 24.00 обмежено рух всіх видів транспорту Володимирським проїздом та вулицею Володимирською.

У Києві сьогодні ввечері у зв’язку з концертом на Софійській площі буде заборонено рух транспорту на прилеглих вулицях.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Зокрема, передбачена заборона проїзду всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською) під час концерту – із 20:00 до 24:00 відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Також змінено рух тролейбусів та автобусів, що курсують повз Софійську площу.

О 21.00 на Софійській площі розпочнеться масштабна мистецька подія – поетичне читання поеми у супроводі симфонічного оркестру на музику композитора Аарона Копленда «Портрет Лінкольна». Захід відбуватиметься у рамках міжнародного проекту «Шляхи дружби».

Музиканти зіграють уривки з опер Верді, а також музичний монолог Авраама Лінкольна, який читатиме зірка Голлівуду, американський актор Джон Малкович, диригуватиме - зірка світової класики, колишній головний диригент міланської опери Ріккардо Муті, який 21 рік тому уперше влаштував концерт у зруйнованому війною Сараєві. Відтоді маестро щороку за допомогою музики намагається нести добро в маси.

"Різні національності можуть мати різну культуру, але почуття у всіх однакові. Саме музика створює те диво, яке іноді нездатні створити уряди, політики чи дипломати", - говорить музикант.

78-річний італієць зізнається, що ні хвилини не вагався, коли йому запропонували дати концерт в Україні.

Читайте такожУ Києві відбудеться масштабний концерт класичної музики за участю всесвітньо відомих зірок

"Я захоплююся музичною культурою вашої країни. Україна дала світу велику кількість співаків, піаністів, скрипалів, які зробили внесок в історію музики за останні два сторіччя. Крім того, українці та італійці дуже схожі за пристрастю, темпераментом. Тож я одразу сказав "так", - розповів маестро.

Ріккардо Муті свого часу примирив на своєму концерті президентів трьох ворожих держав - Італії, Хорватії та Словенії. Він виступав у Єревані та Стамбулі, прилетівши до Туреччини на вірменських літаках. Його зброя - це музика.

"Ми хочемо привнести дух дружби та миру через музику. І, хоча ми можемо мати свої власні думки, ми не вступаємо в політичні дискусії. Наш головний посил - вирішіть проблеми і любіть один одного!" - заявив Муті, якому вже вручили звання почесного професора Національної музичної академії імені Чайковського.

Організатори проекту запевняють, що грандіозне дійство відбудеться за будь-якої погоди.