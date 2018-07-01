Польща запустить для українців поїзд до Берліну

Польські залізничники радіють збільшенню пасажиропотоку зі Сходу.

Польська залізнична компанія PKP Intercity має намір 2018 року налагодити пряме залізничне сполучення між Перемишлем і Берліном.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Rynek kolejowy.

Це обумовлено трафіком, що зростає, на східному кордоні Польщі та міграцією громадян України до країн ЄС.

У PKP Intercity хочуть цим скористатися і домогтися того, щоб цей рух здійснювався саме залізницею.

Для цього до кінця року запустять склад з причіпних вагонів, який з Перемишля буде йти через Вроцлав і Зелену Гуру до столиці Німеччини.

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"Сполучення з Україною виявилося пострілом в десятку. Потяги з Перемишля до Львова та Києва з кожним роком перевозять все більше пасажирів. За перші п'ять місяців маємо вже стільки пасажирів, скільки за весь минулий рік, коли фіксувалося двократне зростання мандрівників. Очевидно, що варто очікувати наступного подвоєння кількості пасажирів на напрямках зі Сходу", - заявив глава PKP Intercity Марек Хранюк.

За словами топ-менеджера, поїзд отримає назву "Метрополь". Це буде склад вагонів, який у Вроцлаві буде чіплятися до складу, що рухається до Берліну.