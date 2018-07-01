Флот ВМС України поповнять патрульні катери із США - міністр оборони

Степан Полторак також повідомив, що цього року має бути завершено будівництво десантно-штурмових катерів, продовжено роботу з будівництва корвета, а також з розробки і будівництва артилерійських броньованих катерів.

Флот Військово-морських сил Збройних сил України поповнять нові бойові одиниці, в тому числі патрульні катери від партнерів зі США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі під час церемонії, присвяченій Дню ВМС України, заявив міністр оборони генерал армії Степан Полторак.

«У 2018 році ВМС отримають бойові можливості, буде сформовано командування морських сил, командування морської піхоти, ми маємо завершити формування другої бригади морської піхоти. В цьому році, крім тих катерів, які тільки-но ввели до бойового складу, ми очікуємо отримання патрульних катерів від наших партнерів зі США», - сказав Полторак.

Він також додав, що ммає бути завершено будівництво десантно-штурмових катерів, продовжено роботу з будівництва корвета, а також з розробки і будівництва артилерійських броньованих катерів.

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Як підкреслив міністр оборони, 2018 рік буде непростим для ВМС, як і для всього сектора безпеки і оборони Збройних сил України.

«Ми всі разом висунули перед собою амбітні завдання - вступ до Євросоюзу і до НАТО. Закон, який прийнятий Верховною Радою, «Про національну безпеку» - є дуже потужним сигналом і свідченням незворотності реформ, які відбуваються в секторі безпеки і оборони. Незворотності нашого шляху, який ми обрали для себе, - шляху демократичного суспільства», - підкреслив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, в Одесі відбулася церемонія включення до складу ВМС України малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 «Вишгород», «Лубни», «Кременчук», «Нікополь», побудованих приватним акціонерним товариством «Завод «Кузня на Рибальському».

У квітні прес-центр Командування ВМС України повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть українським ВМС два 30-метрових патрульних катери класу Island, які були на службі берегової охорони США.