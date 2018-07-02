Кримнаш: Google Maps підписали Кримський міст двома мовами (карти)

07:43, 02 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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На карті Google з'явилася назва Кримського моста двома мовами / Скріншот

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На це звернула увагу користувачка Twitter під ніком Ludmila Deyalta. "На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського п-ова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. про всяк випадок", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

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Теги: #Google#кримський міст