Кримнаш: Google Maps підписали Кримський міст двома мовами (карти)
Сервіс Google Maps підписав Кримський міст двома мовами — російською з боку Тамані та українською — з боку окупованого півострова.
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На це звернула увагу користувачка Twitter під ніком Ludmila Deyalta. "На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського п-ова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. про всяк випадок", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.
На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманському п-ову Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. на всякий випадок. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) July 1, 2018