Кримнаш: Google Maps підписали Кримський міст двома мовами (карти)

Якщо дивитися на Кримський міст з боку Таманського півострова, то він підписаний російською мовою. Український напис з'являється ближче до окупованого Криму.

Сервіс Google Maps підписав Кримський міст двома мовами — російською з боку Тамані та українською — з боку окупованого півострова. Читайте такожСтало відомо про порушення при будівництві Кримського мосту На це звернула увагу користувачка Twitter під ніком Ludmila Deyalta. "На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманського п-ова Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. про всяк випадок", - йдеться у її повідомленні. Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін. На Google-картах Кримський міст демонстративно підписали українською мовою, але ближче до Таманському п-ову Кримський міст написаний російською мовою. Ну так.. на всякий випадок. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) July 1, 2018

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