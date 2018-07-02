У Росії блокуватимуть крадені телефони - ЗМІ

Автори концепції приводять приклад Туреччини, де використання системи контролю IMEI допомогло скоротити кількість крадіжок мобільних телефонів на 95%.

У Росії можуть ввести систему контролю стільникових телефонів з унікальним кодами IMEI (International Mobile Equipment Identity, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) для боротьби з крадіжками телефонів та "сірим" ввезенням мобільних пристроїв.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на текст концепції, яку підготували експерти при уряді і схвалила комісія Ради Федерації.

"Згідно з документом, реєструвати пристрої в цій системі будуть компанії-імпортери і люди, які придбали смартфони за кордоном. Реєстрацію можна пройти в салонах стільникового зв'язку або на спеціальному порталі", - зазначає видання.

Пристрій можна буде прив'язати до SIM-карті, і в цьому випадку оператор при зникнення телефону заблокує його за заявою абонента. Якщо телефон в момент зникнення прив'язаний до SIM-картки не був, його заблокують після звірки з абонентом останніх операцій, включаючи дзвінки і SMS-повідомлення. Телефони, інформації про яких в базі немає, почнуть відключати через два або три роки з моменту початку реєстрації.

"Телефони, які не пройшли офіційне митне оформлення або вкрадені, опиняться в чорному списку і в жодній російської мережі не працюватимуть. Пристрої, кодів яких немає ані в реєстрі зареєстрованих, ані в чорному списку, потраплять до "сірого списку". Їх власникам направлять повідомлення про необхідність виконати перевірку статусу телефону", - йдеться в повідомленні.

Автори концепції приводять приклад Туреччини, де використання системи контролю IMEI допомогло з 2006 по 2010 рік скоротити кількість крадіжок мобільних телефонів на 95% і принесло додатково 10,5 мільярда податкових надходжень. У документі йдеться, що до 40% мобільних телефонів до Росії ввозять нелегально або занизивши митну вартість.