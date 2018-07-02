Bravo Airways пояснює скасування рейсів боргом туроператора майже в 1 мільйон доларів (відео)

Bravo Airways ухвалила рішення про початок виконання п'яти гуманітарних рейсів за свій рахунок з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора.

Авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів тим, що туроператор OASIS упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

«На даний момент ми робимо все можливе, аби врегулювати розклад і в максимально короткі терміни здійснити всі заплановані рейси», - сказано в повідомленні.

У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ і Міністерством економічного розвитку і торгівлі ухвалено рішення про початок виконання п'яти гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора.

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«Детальний розклад рейсів буде опубліковано нами найближчим часом після узгодження всіх необхідних процедурних питань, пов'язаних із забезпеченням польотів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишаються в аеропорту Монастір, решту - розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

Схожа ситуація виникла з туристами з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.