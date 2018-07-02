Путін продовжив транзитні обмеження для українських вантажів

Обмеження на транзит української продукції по території Росії в Казахстан і Киргизстан продовжено ще на півроку.

Росія продовжила на півроку обмеження на транзит продукції з України через територію РФ у Казахстан і Киргизстан.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

"Внести до указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року № 1 "Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації"... зміна, замінивши у пункті 4 слова "до 30 червня 2018 року" словами "до 1 січня 2019 року", - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. У грудні 2015 року Росія прийняла ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. 2 січня Україна вжила дзеркальних торговельних заходів, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період на 3-5 років.

З 1 січня 2016 року Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.