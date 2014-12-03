Придніпровська залізниця скоротила відрахування до бюджетів і цільових фондів майже на 11%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала в державний бюджет 847,65 млн грн, до місцевих бюджетів - 392,83 млн грн, у цільові фонди соцстраху - 940,89 млн грн.

У листопаді поточного року Придніпровська залізниця сплатила до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування 230,71 млн грн, із них до держбюджету - 108,94 млн грн, до місцевих бюджетів - 33,59 млн грн, у цільові фонди соцстраху - 88,18 млн грн.

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Придніпровська залізниця за 11 місяців 2013 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів соцстраху 2,443 млрд грн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування на 0,38% порівняно із 2012 роком - до 2,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.