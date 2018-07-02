"Застряглі" туристи: Омелян викликав представників туроператорів і авіакомпанії

Омелян зазначив, що ринок за останні два роки зріс більш ніж у два рази, що "у багатьох породило бажання займатися відвертою халтурою".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у вівторок, 2 липня, проведе нараду з представниками українських туроператорів та авіакомпаній.

Про це він повідомив в коментарях до посту блогера Антона Ходзи в Facebook, який висловив думку, що цей туристичний сезон – "найбільш провальний" за останні 10 років з точки зору роботи перевізників і туроператорів.

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"У вівторок збираю у себе колег з інших міністерств, туроператорів, турагентів і авіакомпанії. Будемо закінчувати з вольницею, яка в гонитві за грошима переросла в безвідповідальність, і приводити їх до тями", – зазначив міністр Омелян.

За словами міністра, ринок за останні два роки зріс більш ніж у два рази, що "у багатьох породило бажання займатися відвертою халтурою". Він підкреслив, що настав час нагадати про порядок і першим ставити критерій якості".

Нагадаємо, 1 липня з аеропорту Київ не могли вилетіти кілька тисяч туристів.

Також повідомлялося, що в аеропорту Батумі застрягли українські туристи.