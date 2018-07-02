Торгові війни: Євросоюз назвав збитки США від можливого мита на авто

ЄК заявила, що введення мита на європейські автомобілі може призвести до "контрзаходів" з боку інших торгових партнерів США.

У разі введення мит на автомобілі європейського виробництва з боку США американська економіка може втратити близько 13 - 14 мільярдів доларів від власного ВВП.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Європейську комісію (ЄК).

У документації, який було спрямовано владі США, говориться, що мито у розмірі 25%, яку Вашингтон планує ввести на автомобілі і запчастини європейських виробників, в першу чергу завдасть удару по економіці США.

Крім того, наголошується, що на даний час європейські компанії виробляють на території Сполучених Штатів 2,9 мільйона автомобілів, що становить 26% від загального американського автомобілебудування.

Єврокомісія заявила, що введення мита на європейські автомобілі може призвести до "контрзаходів" з боку інших торгових партнерів США.

Наприкінці червня в Альянсі американських автовиробників заявили, що в разі введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових автомобілів споживачі щорічно переплачуватимуть 5,8 тисячі доларів за один транспортний засіб. Повідомлялося, що в масштабі країни це мито вдарить по американським споживачам на суму близько 45 мільярдів доларів.