В Україні запустили 4G-зв'язок в основному діапазоні (карти покриття)

«Київстар», Vodafone і lifecell запустили 4G в діапазоні 1800 МГц. Поки що 4G працює не по всій країні, а тільки в найбільших містах.

Оператори стільникового зв'язку «Київстар», Vodafone і lifecell з 1 липня запустили 4G в основному діапазоні 1800 МГц.

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Про це сказано в повідомленнях компаній на їхніх офіційних сторінках в соцмережі Facebook.

«Ми це зробили! Тепер липень і всі наступні місяці пролетять на неймовірній швидкості нашого 4.5 G Інтернету! Адже ми запустили мережу LTE 1800! Тепер доступ до фільмів, музики і спілкування ульотної швидкості 4.5 G Інтернету існує більш ніж у 200 населених пунктах!», - заявили в lifecell.

«Ми стартували! 4G тепер не потрібно шукати – він завжди поруч. Насолоджуйся швидкісним мобільним інтернетом в будь-якій точці міста», - зазначили в Vodafone Ukraine.

Поки що 4G працює не по всій країні, а тільки в найбільших містах.

Мобільний оператор «Київстар» з 1 липня запустив 4G в Києві в діапазоні 1800 МГц, а через кілька днів планує запуск в інших містах, що дозволить забезпечити повне покриття 4G на території України.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за четвертим і шостим лотами, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за п'ятим із шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн при стартовій ціні 265 млн грн.

30 березня 2018 року оператори мобільного зв'язку запустили зв'язок четвертого покоління 4G у двадцяти містах України.

При цьому оператор lifecell на своїй сторінці в Facebook повідомив, що першим запустив новий стандарт зв'язку. Згідно з картою покриття на сайті оператора, 4G доступний в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

У свою чергу, оператор Vodafonе повідомив в Facebook про запуск 4G в Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі.

6 квітня «Київстар» запустив 4G в діапазоні 2600 МГц у 20 населених пунктах, включаючи столицю.