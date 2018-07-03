Журналісти з’ясували вартість розмитнення авто на єврономерах за новим законопроектом (відео)

Експерти називають підхід законодавців до розмитнення із врахуванням віку автомобіля не зовсім раціональним.

Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна приготувала законопроект, яким вирішується проблема машин з єврономерами. Власників хочуть примусити вивезти євробляхи закордон, а потім ввезти через митницю, заплатити, аби потім поставити на українські номери.

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Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, згідно із законопроектом, протягом півроку власники автівок на єврономерах мають виїхати з України і пройти процедуру розмитнення.

Наприклад, легалізація Hyundai Sonata за новими правилами обійдеться приблизно у 3 тисячі доларів. У автівок більш старших виходять зовсім космічні суми, зазначає автовласник Олександр. Фактично, це означає, що розмитнення коштуватиме дорожче самої машини.

Однак є й такі, кому закон дозволить легалізувати авто не надто дорого. Перш за все, це власники відносно нових і більш дорогих автомобілів на єврономерах.

Експерти називають підхід законодавців до розмитнення із врахуванням віку автомобіля не зовсім раціональним, адже, виходить, що ті, хто пригнав авто за свої останні гроші повинні будуть сплатити за розмитнення більше вартості машини, і навряд чи вони будуть сплачувати до бюджету такі суми.