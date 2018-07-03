У Києві через фестиваль Atlas Weekend громадський транспорт працюватиме довше: перелік маршрутів

У Києві у зв’язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend буде продовжено роботу громадського транспорту.

У Києві у зв’язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend буде продовжено роботу громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у ніч на 4 липня та в ніч на 9 липня метрополітен продовжить роботу на одну годину.

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Автобуси звичайного режиму руху і режиму маршрутного таксі також працюватимуть на годину довше на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх пар потягів.

Тролейбуси маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 також продовжать роботу на годину.

Комунальне підприємство «Київпастранс» уточнює, що в ніч з 03.07.2018 на 04.07.2018 та в ніч з 08.07.2018 на 09.07.2018 довше працюватимуть такі маршрути:

– автобусні – №№ 33т, 56, 99;

– тролейбусні – №№ 3, 8, 11к, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

– трамвайні – №№ 1, 8, 28;

– автобусні в режимі маршрутного таксі - №№ 150, 157, 166, 182, 208, 433, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

В ніч: з 04.07.2018 на 05.07.2018, з 05.07.2018 на 06.07.2018, з 06.07.2018 на 07.07.2018 та з 07.07.2018 на 08.07.2018 довше працюватимуть:

– тролейбусні маршрути №№ 11к, 12, 43, 45;

– автобусний маршрут № 56;

– автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі №№ 208, 548.