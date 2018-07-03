Омелян хоче ввести "інспектора Фреймут" для літаків: все, що старше 20 років, не матиме права літати

Міністр пообіцяв створити рейтинг авіакомпаній з аналізом їх роботи.

Наступного року в Україні планується заборонити роботу літаків, термін використання яких перевищує 20 років.

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Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками наради з авіакомпаніями і туроператорами, передає кореспондент УНІАН.

«Все, що старше 20 років, в Україні не буде мати права літати», - заявив міністр, уточнивши, що зараз в Україні є літаки з терміном експлаатації понад 35 і 40 років.

За словами міністра, одночасно буде посилено перевірку технічного стану літаків, в тому числі і салонів.

"Ми сьогодні обговорювали можливість введення так званого "інспектора Фреймут" для перевірки стану салонів. Адже іноді саме салон не відповідає санітарним нормам, особливо у старих літаків", - зазначив Омелян.

Одночасно міністр інфраструктури анонсував появу в Україні рейтингу авіакомпаній з якісною аналітикою щодо їх роботи із зазначенням частоти рейсів, середнього часу затримок і таке інше.

Крім того, найближчим часом буде проведено технічну ревізію літаків, які здебільшого використовуються для нерегулярних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував проведення розширеної наради за участю представників авіакомпаній і туристичних операторів щодо ситуації, що склалася з масовими скасуваннями рейсів українських туристів.

Інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів із Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.