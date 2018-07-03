В Державіаслужбі розповіли, через яку поломку літак Bravo Airways повернувся в "Бориспіль"

19:54, 03 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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В даний час поломка літака усунена \ фото bravoairways.com.ua

У літака авіакомпанії Bravo Airways, який з 200 пасажирами на борту змушений був повернутися назад до аеропорту «Бориспіль» після 30 хвилин польоту, відмовив генератор

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Про це заявив в.о. першого заступника голови Державіаслужби Сергій Коршук на брифінгу за підсумками наради з представниками авіакомпаній і туроператорів.

«Такий факт був, там була відмова генератора. У разі відмови генератора екіпаж повинен здійснити посадку у найближчому аеропорту. Після того, як відмовив генератор, він повернувся до аеропорту «Бориспіль», пасажирів висадили з літака, на літаку замінили генератор. Після того, як документально було підтверджено, що літак справний, він безпечно здійснив політ, і літає, дякувати Богові, й зараз», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, близько двохсот пасажирів, які придбали туристичну путівку у оператора JoinUp, заявили, що авіакомпанія Bravo Airways намагалася відправити їх на відпочинок до Єгипту на несправному літаку, який за 30 хвилин після зльоту був змушений повернутися назад до аеропорту «Бориспіль».

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Теги: #літак#туристи#Bravo Airways