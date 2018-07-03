Багато туристів і мало чартерів: у МЕРТ пояснили причину затримки авіарейсів

Проблема, яка гостро постала в цьому літньому сезоні безпосередньо пов'язана зі збільшенням кількості бажаючих відпочити, що в рази перевищило обсяг пасажиромісць.

В Україні значно збільшилася кількість бажаючих відпочити за кордоном, що призвело до перевантаження чартерних авіаперевізників.

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Про це в Facebook заявив заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук. За його словами, останні дні видалися особливо напруженими, оскільки більше тисячі українців стали заручниками комерційного конфлікту між авіакомпанією Bravo Airways і туроператором Oasis Travel.

Але ситуація з поверненням туристів з Тунісу вже врегульована.

Він додав, що господарюючі суб'єкти не змогли домовитися на своєму рівні і тому міністерство повинно було невідкладно втрутитися.

"Проблема, яка гостро постала в цьому літньому сезоні безпосередньо пов'язана зі збільшенням кількості бажаючих відпочити, що в рази перевищило обсяг пасажиромісць, які фактично можуть надати авіаперевізники чартерних рейсів, і постійним демпінгуванням цін на тури", - заявив Титарчук.

"Незадовільний технічний стан літаків додає негативу, призводить до постійного виходу з ладу бортів і відповідно і зриву рейсів в обох напрямках", - додав він.

На його думку, в гонитві за надприбутком туроператори свідомо беруть на себе зобов'язання, обсяги яких реально більші за можливості бюджетних авіаперевізників.

"При цьому, ні туроператор, ні авіаперевізник, киваючи один на одного, не бажають нести додаткових фінансових витрат за повернення туриста в Україну. Постійні затримки рейсів тягнуть за собою зростання витрат туроператора на проживання, харчування туристів, а також на виплати компенсацій в залежності від часу затримки вильоту", - розповів представник міністерства.

Щоб не зірвати туристичний сезон, він закликав туроператорів і авіаперевізників до порозуміння.

Титарчук зазначив, що вже провів низку робочих нарад за участю представників Мінфіну, ДРС і Держпродспоживслужби, а також плануються зустрічі зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Антимонопольним комітетом і Міністерством юстиції, де повинні бути виконані першочергові заходи щодо впорядкування туристичної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має розглянути ліцензії туроператора Oasis Travel, клієнти якого кілька діб не могли вилетіти з Тунісу.

Нагадаємо, українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку в Тунісі через конфлікт туроператора Oasis Travel з авіаперевізником Bravo.

Згідно з повідомленням Bravo Airways, туроператор заборгував компанії 25 млн грн.

Станом на 3 липня всі 994 туристи, які перебували в Тунісі і чекали на повернення в Україну, прилетіли додому.