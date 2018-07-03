На Одещині зійшов з рейок вантажний поїзд, рух у напрямку Одеса-Київ призупинено

Машиніст поїзда перевищив допустиму швидкість руху, внаслідок чого 12 вагонів поїзда лягли на бік і ще у 12 відірвало ходову частину. За попередніми даними, потерпілих немає.

В Одеській області зійшов із колії вантажний поїзд, що перевозив зерно і добрива, рух поїздів у напрямку Одеса - Київ призупинено. Читайте такожНа Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд (фото) Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, зараз поліція встановлює обставини аварії на залізничному перегоні поблизу села Путилівка Великомихайлівського району. «Попередньо встановлено, що машиніст поїзда перевищив допустиму швидкість руху, внаслідок чого вантажний поїзд зійшов із колії. 12 вагонів поїзда лягли на бік і ще у 12 відірвало ходову частину. На місці аварії хімічних і вогненебезпечних речовин не виявлено», - зазначили в главку. Зараз рух поїздів у напрямку Одеса-Київ призупинено. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, потерпілих немає.

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