На землі, з неба й під водою: журналісти показали, як окупанти охороняють Кримський міст (відео)

На Кримському мосту поліцейські зупиняють кожен десятий автомобіль, особливо якщо авто на іноземних номерах та з тонованими вікнами.

Росгвардія і ФСБ охороняють Керченський міст. Оглядають і перевіряють майже всіх, хто вирішив проїхати ним.

За новобудовою стежать, як за стратегічним об'єктом: на бойових катерах, безпілотних субмаринах і з десятками камер спостереження. Журналісти "Крим.Реалії" дізнавалися, чого боїться окупаційна влада.

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"Керченський міст охороняють на землі, з неба і під водою. На всіх 18 км автопотік контролюють одразу три блокпости: на в'їзді з Керчі, Тамані й на острові Тузла. Поліцейські зупиняють кожен десятий автомобіль, особливо якщо авто на іноземних номерах із тонованими вікнами", - йдеться у сюжеті.

Крім того, автобуси перевіряють усі без винятку. Частину пасажирів змушують навіть проходити через металошукачі і повний огляд особистих речей.

Як розповіли журналісти, з моря міст охороняють співробітники Росгвардії та спецслужби ФСБ.

Нагадаємо, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.