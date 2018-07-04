«Дочка» світового портового гіганта зайшла у порт «Чорноморськ»

Таким чином, українська «дочка» глобального оператора портових послуг DP World присутня вже в двох українських портах.

Буксирна компанія P&O Maritime Ukraine, яка належить одному з найбільших портових операторів у світі DP World (ОАЕ), зайшла в морський порт «Чорноморськ» (Одеська обл.).

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Про це повідомляється в прес-релізі компанії P&O Maritime Ukraine.

«Влітку 2018 року компанія P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту «Чорноморськ». Таким чином, «дочка» глобального оператора портових послуг P&O Maritime тепер присутня у двох найбільших морських портах України – «Южному» та «Чорноморську», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, P&O Maritime Ukraine привела в «Чорноморськ» три буксири. Судна працюють під українським прапором. В екіпаж нових буксирів компанія залучила у тому числі і співробітників портофлоту Чорноморського порту.

«Ми привели потужні буксири і взяли у команду кращих професіоналів, тому що хочемо гарантувати терміналам, судновласникам і їхнім агентам оперативний сервіс та кращі стандарти. Впевнений, наш прихід в Чорноморськ сприятиме підвищенню якості послуг в акваторії порту, а також становленню прозорого та конкурентного ринку буксирних послуг в Україні», – зазначив генеральний директор компанії Михайло Соколов.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року компанія P&O Maritime, яка на 100% належить найбільшому портовому оператору світу DP World Group, придбала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping, і почала надавати буксирні послуги в порту «Южний». Спів-інвестором угоди стала інвестиційна компанія SD Capital, що належить Андрію Ставницеру і Філіпу Грушко. Через деякий час після початку роботи, LB Shipping змінила бренд P&O Maritime Ukraine. Компанія має намір розширити свою присутність в інших великих портах України.

Морський торговельний порт «Чорноморськ» – універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.