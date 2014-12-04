Грузія обмежить польоти російських авіакомпаній

Спроба лібералізації польотів між Росією і Грузією провалилася, пише "Комерсант".

Грузинська авіавлада з 8 грудня скоротить загальну кількість рейсів "Аерофлоту" і "Сибіру" між Москвою і Тбілісі з 14 до 10 в тиждень, повідомили виданню в Мінекономіки Грузії. Заходи прийняли в Агентстві цивільної авіації країни (підзвітне Мінекономіки) на підставі "категоричної вимоги національного перевізника Georgian Airways. Агентство також відмовилося дати "Трансаеро" і "Глобусу" (дочірня компанія "Сибіру") "постійну ліцензію на регулярні польоти", додали в міністерстві.

Читайте такожПосол США: НАТО визнає прагнення Грузії до членства, Україна цього немаєМинулого тижня Georgian Airways звинуватила "Аерофлот" в штучному заниженні цін на рейси між Москвою і Тбілісі, в результаті чого завантаження рейсів грузинської компанії скоротилося на 60-70%. Гендиректор Georgian Airways Іясе Зауташвілі погрожував взагалі припинити польоти на цьому напрямку. За його даними, річний пасажиропотік Georgian Airways на маршруті Москва-Тбілісі становить 60 тис. осіб (дані російських авіакомпаній не розкриваються). За даними джерел видання в Тбілісі, для вирішення проблеми на користь грузинського перевізника були підключені "всілякі зв'язку в депутатських колах і навіть патріархія".

Регулярне пряме авіасполучення між Росією і Грузією було скасовано в 2006 році (на короткий період відновлювалося у 2008 році до військового конфлікту в Південній Осетії). У 2010 році "Сибір", "Уральські авіалінії" і Georgian Airways відновили чартерні рейси. Про відновлення регулярного сполучення повідомили у вересні, а вже 26 жовтня "Аерофлот" здійснив перший політ з Москви в Тбілісі.

За останніми домовленостями, на цій лінії обмежень щодо кількості призначених перевізників більше немає. Але дозвіл влади РФ використовувати маршрут отримали 12 компаній, тоді як Georgian Airways - єдиний перевізник від Грузії. При цьому в угоді про повітряне сполучення двох країн від 1993 року зазначено, що при експлуатації договірних ліній призначена авіакомпанія повинна взяти до уваги інтереси іншого перевізника, який працює на тому ж маршруті".

В "Аерофлоті" підтвердили отримання телеграми від Грузії про скорочення кількості частот. У "Сибіру" і Росавіації відмовилися від коментарів. У Мінтрансі РФ заявили, що готові до переговорів, пропозицію направлять авіавладі Грузії.