Рада хоче посилити покарання за ДТП з тяжкими наслідками, вчинену п'яним водієм

Таких водіїв пропонується позбавляти волі на строк від 8 до 10 років. За це рішення проголосували 240 із 334 народних депутатів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах (№7064).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів».

У ній встановлюється, що діяння, передбачені частинами другою та третьою статті 286, вчинені особою, що перебувала у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

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У другій та третій частинах статті 286 йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, або ж загибель кількох осіб.

Наразі законодавство передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, а також, відповідно, у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Законопроектом також пропонується встановити, що особа, яка позбавлена права керувати транспортним засобом за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, не маючи права на керування транспортним засобом, керувала ним, - карається позбавленням волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво.

Крім того, законопроектом у законі «Про основи національної безпеки України» до загроз національним інтересам і національній безпеці України в економічній сфері додається неефективність державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання аварійності на автомобільних дорогах, прогресуюче зростання кількості дорожньо-транспортних пригод через перебування за кермом осіб у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас до основних напрямів державної політики з питань нацбезпеки в економічній сфері додається посилення профілактики аварійності на автомобільних дорогах, у тому числі, за участю осіб, що перебувають за кермом у стані алкогольного сп’яніння, з метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху і мінімізації негативних соціально-економічних наслідків.

Раніше повідомлялося, що до кінця року в Україні водії-порушники почнуть отримувати "листи щастя". Нацполіція планує запустити систему автоматичної відеофіксації порушень ПДР та надсилати водіям квитанції про сплату штрафу поштою.