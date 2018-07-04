Засновник Meest Ростислав Кісіль заявив про відкриття 9650 пунктів прийому-видачі посилок у Польщі

Meest анонсував відкриття 9650 пунктів прийому-видачі посилок по цілій Польщі.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на заяву засновника групи компаній Meest Ростислава Кісіля.

Партнером української компанії стали відома торговельна мережа RUCH та національний поштовий оператор Poczta Polska, а також, сотні невеличких приватних роздрібних точок. Аналогічні пункти прийому-видачі посилок компанія розвиває в Україні під назвою Meest Tochka.

Пункти прийому-видачі посилок обслуговують новий онлайн портал по доставці посилок з Польщі в Україну - paczkadoukrainy.pl, який був запущений компанією Meest у травні. Відтепер українці, які знаходяться в Польщі, швидко та легко можуть відправити посилку в Україну, не виходячи з дому, або скориставшись пунктами прийому посилок Meest. Цінова політика проекту значно нижча від пропозицій на ринку. Посилки в Україні доставляє власна служба кур‘єрської доставки Meest Express.

Це не перший успіх української компанії на європейському ринку поштової логістики.

Нагадаємо, з квітня 2018 року Meest почав співпрацю з великими китайськими електронними ритейл площадками по доставці покупок до Польщі та Чехії.

За словами власника компанії Meest, Ростислава Кісіля, об‘єм доставок з Китаю до Польщі та Чехії, які були доставлені у травні склав 80 тисяч посилок. До кінця літа Meest планує збільшити щомісячний об‘єм посилок у ці країни до 150 тисяч.

Ростислав Кісіль впевнений, що в найближчій перспективі Meest займе лідерські позиції поштової логістики в Європі. Тим не менше, основна ціль Meest - весь світ.

Група компаній Meest створена в 1989 році та веде свою діяльність в 20 країнах світу. В Україні Meest Group представлена компаніями: СП «Росан» – приватний міжнародний поштовий оператор, Meest Express – поштово-логістичний оператор України, myMeest – доставка покупок в іноземних інтернет магазинах, Meest Cargo – міжнародний перевізник габаритних вантажів, Meest Tour – провідний туристичний оператор, Meest Money Transfer – міжнародні грошові перекази та інші.