Вхід на станцію метро «Виставковий центр» обмежать у дні Atlas Weekend

Наземний транспорт, при цьому, буде працювати на годину довше.

У дні фестивалю Atlas Weekend на станції столичного метро "Виставковий центр" вводитимуть обмеження на вхід пасажирів.

Читайте такожУ столиці відбудеться фестиваль Atlas Weekend-2018: програма, розклад, учасники

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Київський метрополітен», йдеться про обмеження у вечірні години, коли завершуються концерти у рамках Atlas Weekend, що проходить на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), а саме будуть частково закривати вхідні двері до вестибюля метро для уникнення тисняви на платформах і задля безпеки пасажирів.

«Працівники станції будуть моніторити ситуацію щодо перебування критичної кількості пасажирів на платформах та у залі станції. І відповідно обмежувати, якщо, як вчора, буде йти багато людей і станція метро не може прийняти таку кількість пасажирів. У цей момент можуть працювати навіть одні двері на вхід. По мірі вивезення людей зі станції, двері будуть відкривати поступово. Це робиться при всіх масових заходах. Тобто регулюється вхід на станцію протягом кількох годин в оперативному порядку», - пояснили у метрополітені.

У прес-службі метро нагадали, що метрополітен з 4 до 7 липня працює у звичайному графіку. Підземка працюватиме на годину довше у останній день фестивалю AtlasWeekend, тобто 8 липня.

Також наземний транспорт працюватиме на 1 годину довше.

Друзі! Важливо!

З 4 до 7 липня метро працює у звичайному графіку.

Для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку на станція "Виставковий центр" буде обмежуватися на вхід задля безпеки

Наземний транспорт працюватиме на 1 годину довше.https://t.co/sjAh4QtHL6@atlasweekendpic.twitter.com/N5BE8UzIKc — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 4, 2018

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з проведенням фестивалю Atlas Weekend буде продовжена робота громадського транспорту.