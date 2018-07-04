"Укрзалізниця" пообіцяла відновити через годину рух поїздів у напрямку Одеса – Київ

15:11, 04 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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На місці події проводиться службове розслідування / фото НПУ

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» завершує роботи з відновлення руху поїздів у напрямку Одеса - Київ, який було припинено в результаті аварії вантажного поїзда. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

«Залізничники регіональної філії «Одеська залізниця» ВАТ «Укрзалізниця» завершують роботи з відновлення руху поїздів на перегоні Іванівка - Веселий Кут, де вчора, 3 липня, о 14:18 сталося сходження 14 вагонів вантажного поїзда», - йдеться в повідомленні.

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Як уточнюють в компанії, зараз над відновленням 4-рейкової решітки на непарній колії працюють фахівці колійних машинних станцій Цветкове, Усатове і Вапнярка.

«Роботи планується завершити до 16.00, після чого рух залізничного транспорту на ділянці буде повністю відновлено», - повідомили в "Укрзалізниці".

Як відзначається, внаслідок інциденту було пошкоджено близько 150 м 4-рейкової решітки непарної колії, 100 м 4-рейкової решітки парної колії та одна опора контактної мережі.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Одеській області зійшов із рейок вантажний поїзд, що перевозив зерно і добрива, внаслідок чого рух поїздів у напрямку Одеса - Київ було призупинено.

4 липня о 5:00 працівники колійної машинної станції Усатове поклали нову 4-рейкову решітку на парній колії - і о 7:16 рух залізничного транспорту на парній колії перегону було відновлено.

Через сходження вагонів вантажного поїзда були змінені маршрут і графік руху 16 пасажирських поїздів.

Через сходження вагонів вантажного поїзда змінили маршрут і графік руху 16 пасажирських поїздів. Зараз із затримками прибули в кінцевий пункт такі поїзди: №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (на 5 годин 42 хвилини), №258 Одеса - Львів (на 5 годин 31 хвилину), №26 Одеса - Рахів/Перемишль (на 4 години 27 хвилин), №108 Одеса - Ужгород (на 4 години 16 хвилин), №12 Одеса - Львів (на 4 години 57 хвилин), №223 Київ - Одеса (на 5 годин 56 хвилин), №23 Москва - Одеса (на 6 годин 10 хвилин).

На місці події проводиться службове розслідування. Після ретельного обстеження пошкодженої колії та технічного стану вагонів будуть встановлені причини сходження.

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Теги: #Укрзалізниця#Одеса#аварія