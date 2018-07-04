Мінекономрозвитку очікує рішення СОТ щодо транзитного спору з Росією до кінця року

Росія в кінці червня продовжила обмеження транзиту ще на півроку - до 1 січня 2019 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує рішення Світової організації торгівлі за позовом України щодо обмеження Росією транзиту до країн Середньої Азії до кінця 2018 року.

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Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

«Зараз справа перебуває в активній стадії, рішення очікується до кінця 2018 року», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві наголосили, що дискримінаційні заходи, застосовані Росією, є непрозорими і політично мотивованими, а також порушують міжнародні зобов'язання, становляючи торговельну агресію проти України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Росія прийняла ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. 2 січня Україна запровадила дзеркальні торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років.

З 1 січня 2016 року Росія повністю заборонила транзит українського експорту російською територією. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 млрд доларів на рік.

Росія наприкінці червня продовжила обмеження транзиту ще на півроку - до 1 січня 2019 року.