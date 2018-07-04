Бриючий політ українського літака-гіганта "Мрія" у Болівії вразив інтернет (відео)

18:09, 04 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ан-225 вражає не тільки розміром / Кадр з відео

Відео маневру самого великого транспортного літака у світі очевидці зняли і опублікували в мережі. На записі видно, як літак при заході на посадку пролітає наднизької висоті. Літак пролетів над лініями електропередач, і через оптичну ілюзію багато ЗМІ та інтернет-користувачів вирішили, що літак-гігант зміг пролетіти під ними.

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Як повідомляв УНІАН, раніше штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області.

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Теги: #літак#Мрія#Ан-225 Мрія