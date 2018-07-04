Бриючий політ українського літака-гіганта "Мрія" у Болівії вразив інтернет (відео)

Очевидці зняли відео, як величезний Ан-225 при заході на посадку пролітає на наднизькій висоті.

Український турбогвинтовий транспортний літак Ан-225 "Мрія" вразив очевидців прольотом на наднизькій висоті під час посадки в Болівії.

Відео маневру самого великого транспортного літака у світі очевидці зняли і опублікували в мережі. На записі видно, як літак при заході на посадку пролітає наднизької висоті. Літак пролетів над лініями електропередач, і через оптичну ілюзію багато ЗМІ та інтернет-користувачів вирішили, що літак-гігант зміг пролетіти під ними.

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Як повідомляв УНІАН, раніше штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області.