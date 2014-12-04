Продажі нових автомобілів в Україні у листопаді впали більше ніж у 2 рази

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними "Укравтопрому", лідером авторинку за листопад стала японська компанія Toyota, попит на автомобілі якої збільшився на 19% - до 836 авто. Падіння продажів щодо листопада 2013 року для марки Toyota склало 49%.

На другому місці Ford із результатом 474 авто, який зайняв у жовтні 9 місце. Порівняно з попереднім місяцем Ford поліпшив свої продажі на 72%, а порівняно з результатом листопада 2013 року продажі впали на 38%.

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Третє місце посіла компанія Nissan із результатом 410 авто, займала у жовтні 6 місце. Продаж автомобілів марки Nissan порівняно із жовтнем збільшилася на 24%, а порівняно з листопадом 2013 року погіршилися на 37%.

Усього від початку року на українському ринку нових легкових автомобілів було продано 89 391 авто, що на 54% менше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні у жовтні 2014 року знизилися майже втричі, до 5,9 тис. штук.

Також повідомлялося, що продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні впали на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 76 799 штук.

Продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку і склали 232,894 тис. одиниць. З них легкових автомобілів продано 213,3 тис. штук, комерційних - 16,4 тис., автобусів - 3,2 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.