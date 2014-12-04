«Укрзалізниця» призначила на зимові свята додатковий поїзд Київ - Вінниця

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") УНІАН повідомили, що додатковий поїзд №795/796 за маршрутом Київ - Вінниця вирушатиме зі столиці 31 грудня, 7 та 11 січня о 08:14 і прибувати до Вінниці об 11:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні об 11:50 і прибуватиме до Києва о 14:22.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових рейсів цілорічного двогрупового поїзда № 782/774, 773/781 сполученням Кременчук, Полтава - Київ. Зокрема, поїзд вирушить у додаткові рейси з цих міст 30 грудня і 6 січня.

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«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила низку додаткових поїздів, що з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом, Кам'янець-Подільським, Миколаєвом та Одесою.

У середньому щодоби «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на період новорічних свят понад 55 тис. місць у 99 поїздах внутрішнього сполучення, не рахуючи кримського, донецького і луганського напрямків.