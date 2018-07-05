Рух поїздів у напрямку Одеса-Київ повністю відновили після аварії

Працівники колійних машинних станцій Цвіткове, Усатове та Вапнярка уклали нову рейко-шпальну решітку.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» повністю відновила рух поїздів в обох напрямках на перегоні «Іванівка - Веселий Кут» дільниці «Подільськ - Роздільна» регіональної філії «Одеська залізниця», який було перекрито внаслідок аварії вантажного поїзда.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

«О 1:30 5 липня по непарній колії перегону було укладено нову рейко-шпальну решітку силами працівників колійних машинних станцій Цвіткове, Усатове та Вапнярка. О 2:32 непарну колію перегону було відкрито для руху поїздів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Одеській області зійшов із колії вантажний поїзд, що перевозив зерно і добрива, внаслідок чого рух поїздів у напрямку Одеса - Київ було призупинено.