Дефіцит рухомого складу «Укрзалізниці» стає загрозливим – голова профспілки

На думку голови Вільної профспілки залізничників України Володимира Козельського, ситуація дефіциту локомотивів, призначених для транспортування енергетичного вугілля, стає загрозливою. Про це він заявив під час мітингу залізничників, які протестують проти низької заробітної плати.

«Я вважаю її загрозливою. Тому що за ці роки можна було навести лад і закупити нові локомотиви, не красти гроші з бюджету чи доходи залізниці. Ви знаєте, скільки мінялося керівників, а фактично ніхто не навів належного ладу», - зазначив Володимир Козельський.

До такої ситуації призвели неефективне використання коштів на ремонт локомотивів. Наразі через технічний стан локомотивів, на "Укрзалізниці" склався катострофічний дефіцит локомотивної тяги, що спричинило масове скупчення та простой вантажних вагонів на шляхах Укрзалізниці.

«Багато було локомотивів з перепробігом по годинам. Просто бралися, на мою думку, кошти на ці ремонти, списувались фактично, а локомотиви не ремонтувалися належним чином. От це і привело до такої ситуації. Я вважаю, що будь-який локомотив, якщо він у належному стані і проходить всі технічні перевірки, може дуже довго працювати», - сказав він.

4 та 5 липня в Києві відбулася протестна акція за участі активістів Вільної профспілки залізничників України, Всеукраїнської профспілки «Рідна земля», інших структурних підрозділів Конфедерації вільних профспілок України, представників деяких громадських організацій.

Завершальним етапом акції стало пікетування центрального офісу ПАТ «Українська залізниця», де основні вимоги адресувалися в.о. голови правління Євгену Кравцову. Пікетувальники вимагали провести підвищення заробітної плати працівникам «Укрзалізниці» до європейського рівня у зв’язку з масовим виїздом закордон найбільш працездатних і кваліфікованих фахівців залізничників та повернути справні локомотиви в депо їх прописки та забезпечити роботою локомотивні бригади відповідних підрозділів, де у травні - червні залізничники працювали виключно за інструкціями та нормативно-правовими документами.