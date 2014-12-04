«Дніпроавіа»: не існує причин для введення заборони на рейси «Дніпропетровськ-Москва»

Українська авіакомпанія «Дніпроавіа» заявила, що не існує причин для введення заборони на здійснення рейсів за напрямом «Дніпропетровськ-Москва».

Про це повідомляє прес-служба «Дніпроавіа».

Як зазначають у повідомленні, авіакомпанія «Дніпроавіа» 28 листопада отримала телеграму від Державної авіаційної служби України про те, що з 1 грудня виконання рейсів російських авіакомпаній «Аерофлот» «Трансаеро», «ЮТейр», а також українських «ЮТейр-Україна» і «Дніпроавіа» за маршрутом Москва-Дніпропетровськ до особливої вказівки забороняються.

«На сьогоднішній день, за маршрутом «Дніпропетровськ-Москва» тільки одна авіакомпанія виконує польоти і це «Дніпроавіа». Отже, телеграма, яка була видана 28 листопада 2014 о 19:22, стосується тільки «Дніпроавіа». Напрошується цілком певний висновок що українська авіаційна влади своїми діями свідомо завдають шкоди виключно одній українській авіакомпанії», - зазначають у компанії.

В авіакомпанії припускають, що ця вказівка, можливо, пов’язана із забороною польотів над територією України літаків російських авіакомпаній.

«Це достатньо логічний вчинок під час проведення АТО і введення санкцій проти Росії», - зазначають у компанії. Але водночас, у «Дніпроавіа» виникають запитання, чи таке розпорядження викликане неможливістю забезпечити безпеку польотів над територією Дніпропетровської області?

«Тоді логічно було б заборонити всі рейси з Дніпропетровського аеропорту, мотивуючи це близькістю до зони АТО – адже рейс на Москву нічим не відрізняється від рейсу на Відень, Стамбул або Київ. Але це не відбувається. Забороняється обслуговування тільки одного українсько-російського маршруту – з єдиним його експлуатантом – авіакомпанією «Дніпроавіа». Можливо таким чином вводяться санкції проти російських авіакомпаній? Тоді напрошується заборона на інші напрямки зазначених у наказі авіакомпаній – в Київ, Львів, та Одесу», - зазначає авіаперевізник.

У «Дніпроавіа» додають, що за наявності 400 км неконтрольованих сухопутних кордонів, величезної кількості автомобільних переходів і залізничних маршрутів, закриття єдиного повністю контрольованого повітряного кордону в окремо взятому місті явно не є вирішенням проблеми проникнення в Україну «небажаних елементів».