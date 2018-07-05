Названо остаточну дату подорожчання проїзду в Києві

12:25, 05 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Проїзд у громадському транспорті Києва знову подорожчає / фото УНІАН

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради, передає прес-служба КМДА.

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Разовий проїзд буде коштувати 8 гривень, проте для тих, хто користується столичним транспортом регулярно, проїзд коштуватиме 6,50 грн у середньому.

За словами Кличка, це все одно нижче собівартості проїзду. Також він наголосив, що столична влада залишає безкоштовний проїзд для пільговиків. 

"Останнє, на чому хочу наголосити: сьогодні всі маніпулюють цифрою 8 гривень за проїзд. Це вартість разової поїздки! Для тих, хто користується столичним транспортом регулярно, проїзд коштуватиме 6,50 грн у середньому. І це все одно нижче його собівартості!", – заявив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, фінансовим планом комунального підприємства «Київпастранс», що був оприлюднений у квітні, передбачено підвищення тарифу з 15 липня на перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті до 8 грн за разову поїздку.

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Теги: #Київ#транспорт#подорожчання#проїзд у метро