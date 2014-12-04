«Укрзалізниця» на свята готова перевезти близько 1,4 млн пасажирів

«Від 25 грудня до 13 січня у середньому щодоби курсувати 125 поїздів далекого прямування. «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на цей період майже 1,4 млн місць у потягах далекого прямування», - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, у західному напрямку «Укрзалізниця» пропонує пасажирам 334,2 тис. квитків, з них у вільному продажу залишається більше 180 тис. проїзних документів.

«На даний час на святковий період у продажу в цілому є 959,6 тис. вільних місць. У середньому на Західну Україну будуть вирушати щодоби 26 поїздів», - зазначила «Укрзалізниця».

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Також повідомляється, що у південному напрямку, зокрема, у напрямку Одеси, відомство забезпечило понад 177 тис. місць для пасажирів, із яких у вільному продажу залишаються 128,8 тис. квитків. У середньому в даному напрямку по залізницях країни будуть щодоби курсувати 15 поїздів.

«Укрзалізниця» продовжує аналізувати попит на найбільш популярні маршрути, призначати додаткові поїзди і збільшувати кількість рейсів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила низку додаткових поїздів, що з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківському, Кам'янець-Подільським, Миколаєвом, Одесою, Вінницею.