Залізниці України у листопаді перевезли 3,3 млн тонн зернових

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених вагонів-зерновозів у листопаді цього року склала 1 692 вагона, що на 117 одиниць парку менше аналогічного періоду 2013 року, проте більше плану на 39 зерновозів.

За даними прес-служби, робочий парк вітчизняних зерновозів за вказаний період збільшився порівняно з листопадом 2013 року на 17,6% - до 13 420 вагонів, що є достатньою кількістю для перевезення 3,5 млн тонн зерна щомісяця понад 42 млн тонн в рік.

Читайте також«Укрзалізниця» скоротила вантажоперевезення майже на 10%

Загальний оборот зерновозів у листопаді склав 7,8 доби, що більше аналогічного періоду 2013 року на 1,78 доби.

Зокрема, залізниці завантажили 3 млн тонн зерна, задіявши в перевезеннях понад 46 тис. вагонів, із них на експорт у порти було відправлено 2,87 млн тонн (43,8 тис. вагонів), а на внутрішній ринок було надіслано 134 тис. тонн (більше 2,4 тис. вагонів).

"У листопаді «Укрзалізниця» сформувала і відправила 437 поїздів і маршрутних груп вагонів - усього понад 22 тис. вагонів зерна. Загальний обсяг маршрутизації зерна залізницями склав 47,8%», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-жовтні 2014 року збільшили навантаження зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задіявши в перевезеннях 292,6 тис. вагонів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно із 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.