З'явилося вражаюче відео злету української "Мрії" з кабіни пілота

Ан-225 "Мрія" - найбільший транспортний літак у світі.

У мережі показали відео, на якому зафіксовано момент злету українського літака Ан-225 "Мрія" з кабіни пілота.

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Це сталося в аеропорту Чиморі в Болівії. Ролик опублікований на каналі "D Antonov" в YouTube.

Раніше український турбогвинтовий транспортний літак Ан-225 "Мрія" вразив очевидців прольотом на наднизькій висоті під час посадки в Болівії.

Довідка УНІАН. Ан-225 "Мрія" створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді "Мрія" залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.