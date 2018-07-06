З'явилося вражаюче відео злету української "Мрії" з кабіни пілота
08:59, 06 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Ан-225 "Мрія" - найбільший транспортний літак у світі.
На відео видно, як "Мрія" злітає / Скріншот
У мережі показали відео, на якому зафіксовано момент злету українського літака Ан-225 "Мрія" з кабіни пілота.
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Це сталося в аеропорту Чиморі в Болівії. Ролик опублікований на каналі "D Antonov" в YouTube.
Раніше український турбогвинтовий транспортний літак Ан-225 "Мрія" вразив очевидців прольотом на наднизькій висоті під час посадки в Болівії.
Довідка УНІАН. Ан-225 "Мрія" створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді "Мрія" залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.
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