ДТП та дорожні роботи на мостах ускладнили проїзд на правий берег столиці
09:34, 06 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Найбільш доступними залишаються Дарницький міст та Міст метро, навантаження на які підвищилось.
Скріншот Яндекс.Пробки
Рух Мостом Патона і Південним мостом в Києві ускладнено через ДТП і дорожні роботи. На лівому березі столиці через ДТП ускладнено також проїзд до Північного мосту.
Про це свідчать дані сервісів Google і Яндекс, які дозволяють відслідковувати рівень заторів. Найбільш доступними залишаються Дарницький міст та Міст метро, навантаження на які підвищилось.
Станом на 9:20 рівень заторів в Києві не перевищує п'яти балів.
Скріншот - Карті Google
Скріншот - Карті Google
Раніше повідомлялося, що в Києві до 30 серпня частково обмежать рух транспорту на мосту імені Патона. Обмеження вводяться ремонту монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.
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