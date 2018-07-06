ДТП та дорожні роботи на мостах ускладнили проїзд на правий берег столиці

Найбільш доступними залишаються Дарницький міст та Міст метро, навантаження на які підвищилось.

Рух Мостом Патона і Південним мостом в Києві ускладнено через ДТП і дорожні роботи. На лівому березі столиці через ДТП ускладнено також проїзд до Північного мосту.

Про це свідчать дані сервісів Google і Яндекс, які дозволяють відслідковувати рівень заторів. Найбільш доступними залишаються Дарницький міст та Міст метро, навантаження на які підвищилось.

Станом на 9:20 рівень заторів в Києві не перевищує п'яти балів.

Раніше повідомлялося, що в Києві до 30 серпня частково обмежать рух транспорту на мосту імені Патона. Обмеження вводяться ремонту монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.