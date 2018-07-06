Літак, який з'їхав зі злітної смуги в аеропорту "Київ", утилізували (відео)

Цього літа, поряд з туристичним колапсом в аеропортах, ця історія про літак, який з'їхав зі злітної смуги, стала резонансною і налякала пасажирів.

Літак, який раніше з'їхав зі злітної смуги в Жулянах, утилізували.

Про це розповіли ведучі ток-шоу "Право на владу" в прямому ефірі. Цього літа, поряд з туристичним колапсом в аеропортах, ця історія про літак, який з'їхав зі злітної смуги, стала резонансною і налякала пасажирів.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня в аеропорту "Київ" ім. Сікорського літак авіакомпанії Bravo Airways під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу.

У прес-службі аеропорту запевнили, що зі 169 пасажирів на борту ніхто не постраждав. В авіакомпанії, яка забезпечувала переліт з Анталії, пояснили, що посадка літака здійснювалася у важких погодних умовах.

Однак пасажири заявляли, що проблеми з літаком почалися ще до посадки, а під час його "падіння" екіпаж зник і не роз'яснював людям на борту правила евакуації.