Литва звернулася до Ради ЄС, вимагає розібратися з митними "нововведеннями" Росії

Литва звернулася до Ради Європейського Союзу з заявою, що Федеральна митна служба Росії посилила контроль вантажного і легкового транспорту на російсько-литовському кордоні, передає ТАСС.

Згідно з твердженням литовської сторони, "ці заходи можуть вплинути на транспортний сектор Литви, результатом чого стануть серйозні економічні наслідки і фінансові втрати для ряду економічних операторів, а саме: експортерів, імпортерів і транспортних компаній".

Читайте такожГрібаускайте назвала РФ "хижим сусідом з залитими кров'ю руками"Литовська влада, зокрема, незадоволена тим, то ФМС РФ посилила огляд транспортних засобів з литовськими номерами без попередження офіційного Вільнюса про прийняте рішення. Згідно з твердженням литовської сторони, російські митники запровадили 100-відсоткову перевірку вантажівок з Литви, що в значній мірі збільшило час їх проходження через кордон. У несприятливій ситуації опинилися також водії легкового транспорту з литовськими номерами, що їдуть до РФ.

Нагадаємо, 24 листопада п.р. Литва вручила послу Росії Олександру Удальцову ноту протесту у зв'язку з ситуацією на кордоні з Калінінградською областю. За словами глави литовського МЗС Андрюса Кріваса, "російські прикордонники і митники... завдають шкоди міждержавним відносинам у галузях економіки, людських контактів, культури та ін.". Литовський МЗС вимагає від російської сторони припинити цю дискримінаційну практику".

У той же час, у ЗМІ з'явилися припущення, що ускладнення викликані тим, що президент Литви Далі Грібаускайте назвала Росію "терористичною державою".