Журналісти розказали, як білорусів масово використовують для ввезення «євроблях» до України (відео)

Поширеність такої схеми підтверджують продавці автомобілів на луцькому авторинку.

Для ввезення до України автомобілів на європейських номерах без розмитнення створені схеми за участю українців та білорусів із прикордонних сіл.

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Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

Журналісти розкрили подібну схему на Волинській митниці Державної фіскальної служби.

Автомобіль з території Євросоюзу в режимі транзиту заїжджає до Україну, наприклад, через пункт пропуску «Ягодин» у Волинській області, що на кордоні з Польщею. У такому статусі має право перебувати в країні максимум 10 днів.

За цей час авто їде на інший пункт пропуску, наприклад, «Доманове», вже на кордоні з Білоруссю. І тут починаються цікаві речі. Авто виїжджає з України, однак не в’їжджає до Білорусі.

На нейтральній території в автомобіль сідає громадянин Білорусі, який має довіреність від власника авто. Він заїжджає до України, виходить з авто і невдовзі, іноді пішки, повертається до Білорусі.

Автомобіль залишається у користувача-українця, який також отримує довіреність від власника.

Поширеність такої схеми підтверджують продавці автомобілів на луцькому авторинку.

Від джерел на митниці журналісти отримали дані за кілька місяців з ввезення громадянами Білорусі автомобілів на литовських і польських номерах в Україну. Нерідко це - жителі сіл і невеликих міст недалеко від кордону з Україною.

Тільки за травень через митний пост "Доманове" (Волинська область) в'їхали майже 3 тисячі нерозмитнених автомобілів з європейської реєстрацією, за кермом яких були громадяни Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, із осені 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією в багатьох регіонах України проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля й не чинити тиск на власників транспортних засобів із єврономерами.

Згодом у Державній фіскальній службі повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів із литовською реєстрацією.

У ДФС раніше повідомляли, що станом на початок лютого в Україні перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисяч - із порушенням строку перебування.

Протягом 2017 року до України було завезено 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.