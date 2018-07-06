ЄБРР виділить Маріуполю 13 мільйонів євро для закупівлі тролейбусів

Додатково місто отримає до 2 млн євро від Фонду чистих технологій і 3 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Європейський банк реконструкції і розвитку надає кредит на 13 млн євро на закупівлю 72 тролейбусів з низькою підлогою для Маріуполя.

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Як передає кореспондент УНІАН, кредитну угоду з боку ЄБРР підписав керуючий директор в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс МАЛіЖ, з боку міста - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Крім наших кредитних коштів, також для цього проекту надасть кредит в розмірі 2 млн євро Фонд чистих технологій. Також буде грантове фінансування на 3 млн євро, яке ми щойно підписали, від Фонду E5P (Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля), найбільшим донором якого є Європейський Союз », - зазначив в ході церемонії підписання Франсіс МАЛіЖ.

Крім того, ЄБРР мобілізує до 460 тисяч євро у формі грантів технічної допомоги для підтримки реалізації проекту в рамках програми підтримки муніципальних проектів Євросоюзу.

За його словами, кредит допоможе місту, чисельність населення якого в останні роки зросла на 20% за рахунок 100 тисяч переселенців в зв'язку з подіями на сході України.

Нові тролейбуси будуть більш комфортними для пасажирів з дитячими колясками, літніх людей та осіб з обмеженими можливостями.

У той же час, оновлений тролейбусний парк міста скоротить споживання електроенергії на 40%, що буде сприяти зниженню шкідливих викидів в атмосферу.

Вадим Бойченко, в свою чергу, заявив, що нові тролейбуси з'являться на вулицях міста вже в наступному році.

«Найближчим часом, напевно, це буде вересень, ми оголосимо тендер. Може б, на початку жовтня. Це складна процедура. Виключно будемо робити на майданчику Prozorro. 2-3 місяці займуть торги, потім ще буде час на оскарження торгів і на укладення договору. Тобто, ми виходимо десь до січня на підписання договору, і потім буде поставка », - пояснив мер міста.

За його словами, проект сприятиме створенню близько 200-250 нових робочих місць в місті, а в перспективі - до 500.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року, банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання понад 12 млрд євро в рамках 4 сотень проектів.