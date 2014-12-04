Швидкісний поїзд Київ-Одеса робитиме додаткові зупинки у Вінницькій області

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка є оператором швидкісних поїздів, в рамках оптимізації графіка руху ввело додаткові зупинки денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» №763/764 Дарниця, Київ - Одеса на станціях Вапнярка і Жмеринка Вінницької області.

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») УНІАН повідомили, що новий графік почне діяти з 20 грудня.

Згідно з повідомленням, поїзд №763 відправлятиметься зі станції Дарниця о 16:07, робитиме зупинку на станції Київ-Пасажирський о 16:22, у Вінниці - о 18:54, у Жмеринці - о 19:29, у Вапнярці - о 20: 23 і прибуватиме до Одеси о 23:33.

У зворотному напрямку, починаючи з 21 грудня, поїзд №764 відправлятиметься о 5:47, робитиме зупинку у Вапнярці о 09:00, у Жмеринці - о 09:51, у Вінниці - о 10:26, на станції Київ-Пасажирський - о 12:41 і прибуватиме на станцію Дарниця о 13:08.

«Квитки на цей швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ та в усіх залізничних касах», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожHyundai з Києва по суботах замість Запоріжжя курсуватиме до ХарковаЯк повідомляв УНІАН, УЗШК з 28 листопада 2014 року продовжила маршрут курсування швидкісного поїзда №734/733 сполученням Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська (Донецька область).

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїздом з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.