Продаж електромобілів в Україні зріс у 1,5 раза: найпопулярніші моделі

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf.

Продаж автомобілів із електродвигунами в Україні в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 1,5 раза - до 1915 штук, повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

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«За шість місяців український парк електромобілів поповнився на 1915 авто. Таким чином, порівняно з першим півріччям минулого року попит на автомобілі, що працюють лише на електротязі, зріс у півтора рази», - йдеться в повідомленні.

В Асоціації зазначають, що задоволення такого попиту відбувалося в основному за рахунок імпорту машин, які були в експлуатації й частка яких у первинних реєстраціях становила 85%.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, 1282 автомобілі цієї моделі з січня по червень отримали українську прописку.

Другим за кількістю первинних реєстрацій, з десятиразовим відставанням від лідера, став автомобіль BMW i3, перевагу якому віддали 129 автомобілістів.

Tesla Model S вибрали 95 українців, і це третій результат півріччя на ринку електрокарів.

На четвертому місці Mercedes-Benz B Electric Drive, в активі цього електромобіля 57 реєстрацій.

Замикає п'ятірку лідерів електричний Smart Fortwo - 50 шт.

Також до ТОП-10 первинного ринку електрокарів за підсумками першого півріччя увійшли такі моделі: Tesla Model X - 46 шт., KIA Soul EV - 37 шт., Toyota RAV-4 EV - 33 шт., Volkswagen е-Golf - 31 шт. , Fiat 500е і Hyundai Ioniq з однаковим результатом - по 26 авто.

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів із електродвигуном в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився в 2,3 разу - до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми зі стимулювання розвитку ринку електричного транспорту має намір до 2020 року збільшити частку продажу електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.