"Укрзалізниця" за 6 років витратила 16 мільйонів гривень на ремонти швидкісних поїздів через вандалів

У компанії підкреслюють, що дії хуліганів не тільки завдають значної матеріальної шкоди державі, але й несуть загрозу безпеці руху.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» витратила близько 16 млн грн на проведення позапланових ремонтів швидкісних поїздів вітчизняного та корейського виробництва через акти вандалізму протягом останніх шести років.

«За час експлуатації швидкісних поїздів, з 2012-го по червень 2018-го включно, загальні витрати на позапланові ремонти поїздів, пов'язані з актами вандалізму і втручанням сторонніх осіб, склали близько 16 млн грн», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

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Так, збиток компанії у зв'язку з пошкодженням зовнішнього обладнання швидкісних поїздів корейського і вітчизняного виробництва, зокрема, салонних вікон вагонів і лобового скла кабіни машиністів, склав 12,4 млн грн. Крім того, понад 3 млн грн «Укрзалізниця» витратила на усунення пошкоджень електропоїздів в результаті зіткнення зі сторонніми предметами, людьми і тваринами, які знаходилися на шляхах, а також на усунення графіті.

Як відзначили в компанії, дії хуліганів не тільки завдають значної матеріальної шкоди державі і доставляють дискомфорт пасажирам, але й становлять загрозу безпеці руху, наражаючи пасажирів, персонал залізниці і самих себе небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, протягом січня-червня цього року поїздами «Інтерсіті +» і «Інтерсіті» скористалися майже 2,76 млн пасажирів, а їх заповнюваність досягла 99%