В аеропорту Сіднея почали тестувати систему розпізнавання облич замість паспортного контролю

Введення безконтактних систем ідентифікації може допомогти відмовитися від традиційної перевірки паспортів.

Авіакомпанія Qantas почала тестувати в аеропорту Сіднея автоматизовану систему ідентифікації пасажирів.

Вона використовує технологію розпізнавання облич і біометричні сканери, повідомляє N+1 з посиланням на CNBC.

Сьогодні паспортний контроль на внутрішніх і міжнародних аеропортах здійснюється вручну, що значно затримує потік пасажирів, які змушені чекати своєї черги.

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Введення безконтактних систем ідентифікації може допомогти відмовитися від традиційної перевірки паспортів (або зробити її вибірковою), що спростить процес проходження контролю.

У січні 2017 року міністерство імміграції та охорони кордонів Австралії повідомило про плани по впровадженню розпізнавання осіб в рамках програми по спрощенню процедури перевірки документів «Seamless Traveller», яка почалася в 2015 році. Тепер стало відомо, що компанія Qantas почала тестування технології сканування осіб на обраних рейсах. Це повинно допомогти автоматизувати реєстрацію, посадку, доступ до комфортабельних зон очікування і здачу багажу. В майбутньому аеропорт також сподівається реалізувати технологію для мобільної реєстрації та проходження митниці.

Раніше повідомлялося, що в майбутньому в Австралії планують автоматично обробляти дані 90 відсотків пасажирів. Повністю автоматичним зробити процес, імовірно, не вдасться через можливі помилки й різні методи обходу подібних систем, пише N+1. Наприклад, у минулому дослідники вже показали, що нейромережу можна обдурити за допомогою паперових окуляріув із спеціальним візерунком.