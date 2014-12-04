З Києва до Кривого Рогу запустять швидкісний поїзд

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, призначила швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №739/740 за новим маршрутом Київ – Кривий Ріг, який почне курсувати з 12 грудня.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що на цьому маршруті швидкісна компанія використовує електропоїзд вітчизняного виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ЕКр-1.

Новий поїзд курсуватиме через день: з Києва - по парних числах, з Кривого Рогу - по непарних.

Зокрема, починаючи з 12 грудня швидкісний поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:29 і прибуватиме до Кривого Рогу о 22:30. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься, починаючи з 13 грудня, о 8:01 і прибуватиме до столиці о 13:00. Поїзд курсуватиме без зупинок, а час у дорозі становитиме п'ять годин.

«Квитки на цей швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ і у всіх залізничних касах», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожШвидкісний поїзд Київ-Одеса робитиме додаткові зупинки у Вінницькій області

Як повідомляв УНІАН, УЗШК з 28 листопада 2014 року продовжила маршрут курсування швидкісного поїзду №734/733 сполученням Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська (Донецька область).

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год. почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ із Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», що оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїздами з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.