Китайці не справляються з реконструкцією північного об'їзду Житомира - договір можуть розірвати

Контракт між "Укравтодором" і китайською компанією Sinohydro Corporation Limited був підписаний 28 листопада 2017 року.

Договір з китайською компанією Sinohydro Corporation Limited на реконструкцію північного об'їзду Житомира по трасі М-06 між сполученням "Житомир - Східний" і "Житомир - Західний" може бути розірвано в найближчі місяці в зв'язку з невиконанням контракту компанією.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.

"Проблеми є на північному об'їзді Житомира. Є затримки з виконання робіт з боку китайської компанії, яка виграла тендер. Цей проект фінансується за рахунок кредиту ЄБРР та ЄІБ. Тому це будівництво регулюється правилами європейських організацій і «Укравтодор» повинен їх дотримуватися. Як тільки в «Укравтодору» буде право на розірвання договору, а підрядник не буде виконувати ті роботи, які він зобов'язаний, то контракт буде розірвано. На даному етапі, згідно з договором, в «Укратодора» немає права розірвати договір і вплинути на підрядника. Я думаю, в найближчі місяці ситуація буде зрозумілою", - сказав він.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2017 року був підписаний контракт між керівником Держслужби автодоріг України Славомиром Новаком і представником китайської компанії Sinohydro Corporation Limited – Ху Фей на реконструкцію північного об'їзду Житомира по трасі М-06 між сполученням "Житомир - Східний" і "Житомир - Західний".

Згідно з контрактом, дорога буде розширена до 4-х смуг. Таким чином, буде ліквідовано останнім вузьке місце на автотрасі М-06 (Київ-Чоп) між Києвом і Рівне. Довжина реконструюється ділянки — 22,3 км

Проект передбачає будівництво та реконструкцію 4-х багаторівневих транспортних розв'язок, реконструкцію 3-х мостів через залізничні колії і реконструкцію мосту через р. Кам'янка, будівництво 2-х пішохідних мостів, обладнання освітлення і сучасних засобів організації безпеки руху.

Вартість реконструкції становитиме понад 42 млн євро. Фінансування робіт буде здійснюватися за рахунок кредиту від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).